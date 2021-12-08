«Просто куколка»: Наташа Королева в платье из латекса предстала с Сергеем Жуковым

Певица Наташа Королева покрасовалась в наряде, подчеркнувшем ее стройность.

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» Наташа Королева никогда не отличалась субтильностью форм.

Даже в то время, когда она была юной, начинающей певицей, Королева обладала женственными, весьма выдающимися формами.

Но Наташа Королева умеет выбирать наряды и ракурсы для фото, чтобы выглядеть в них и на них потрясающе стройной ланью.

Наташа Королева поделилась снимком в Instagram, на котором предстала в обществе фронтмена группы «Руки вверх» Сергея Жукова.

Как оказалось, вокалистка снялась в одном сериале с популярным исполнителем.

«Я восхищаюсь творческим потенциалом своих друзей, как они его реализуют, создавая интересный контент! И сегодня я хочу поздравить крутого и талантливого Сергея Жукова! Он снял свой сериал. Выступил как автор идеи, актер и композитор! Пригласил самый топчик звездных друзей: Билана, Даню Милохина, Лолиту, Королеву!» — подписала фото Наташа Королева.

На снимке она позирует в черном латексном платье, которое туго обтянуло ее фигуру. Украшение наряда – волан из легкой ткани, который обрамляет грудь Наташи Королевой.

Поклонники восхитились образом певицы, но вместе с тем они переживают за нее – чем же дышит звезда в таком обтягивающем платье?

«Наташа, как всегда на высоте», «Классные. Наташа — просто куколка», «Обожаю смотреть на Наташу», — высказались в Сети.

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