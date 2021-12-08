Секрет – в легком клешении: какие брюки зрительно сделают вас стройнее и изящнее, показала Хромченко

Мода на 70-е опять актуальна, а это значит, что вновь можно облачаться в кюлоты и клеши. Благо фигура женщины в этих брюках практически всегда подается в самом выгодном свете. Об этом рассказали на шоу «Модный приговор» Первого канала.

Эвелина Хромченко посоветовала обратить внимание на образ, который подобрали стилисты проекта для участницы модного преображения. Они облачили гостью в костюм с полуприлегающим жакетом и чуть расклешенными брюками.

«Этот маленький раструб, легкое клешение, которое наблюдается на брюках, дарит дополнительную стройность нашей героине», — заметила Эвелина Хромченко.

К слову, оранжевый цвет, который можно было увидеть в комплекте, в этом сезоне на пике моды.

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