Лена Катина рассказала об отношениях с новым мужчиной и желании снова стать мамой

В 2021 году у певицы появился кавалер, который дает ей возможность почувствовать себя «девочкой».

«Рыжая татушка» Лена Катина стала гостьей YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», где рассказала о своих нынешних отношениях.

37-летняя певица поделилась, что встретила мужчину мечты, с которым она счастлива. На этот раз он не иностранец и не музыкант. С ним Лена чувствует себя «девочкой».

«Это очень новая для меня вещь, поэтому я не готова подробно говорить на эту тему. Счастье любит тишину», — сказала артистка.

Отвечая на вопросы Утяшевой, она отметила, что не прочь снова выйти замуж и очень хочет еще одного ребенка.

Имя нового возлюбленного звезда не назвала, но ранее в прессу просочилась информация, что у нее роман с долларовым миллионером Дмитрием Спиридоновым. Певица выступила на его дне рождения, после чего пара стала близко общаться, и с июня 2021 года у них завязались отношения.

Напомним, ранее Катина состояла в браке со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем, от которого родила сына Александра. В том же интервью Лена поделилась, что не смогла ужиться с иностранцем из-за «совсем разных взглядов на жизненно важные вещи». Она сама стала инициатором развода, и оба решили, что пусть лучше у их сына будут два счастливых родителя по отдельности, чем одна семья, но с внутренними скандалами. Сейчас бывшие супруги находятся в дружеских отношениях, Катина воспринимает Кузмановича как члена своей семьи.

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