Как при помощи простого шарфа и длинной рубахи выглядеть стройнее, показала Хромченко

Эвелина Хромченко и Александр Васильев не раз говорили на шоу «Модный приговор» Первого канала, что очень важно, составляя образ, обращать внимание на линии.

Если есть желание выглядеть стройнее, лучше, чтобы в одежде было больше вертикалей. Если есть необходимость стать шире, полнее, то необходимо наполнить свой лук горизонталями.

Для 55-летней участницы фэшн-преображения «народные стилисты» составили аутфит с одной большой вертикалью — шарфом через плечо, который вытянул силуэт и сделал его визуально тоньше. А длинная рубашка усилила эффект, закрыв к тому же бедра.

«Это очень приятный и современный комплект», — похвалила лук Эвелина Хромченко.

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