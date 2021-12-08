Хотела, как у Барби: как выглядит «гелик» Вали Карнавал после тюнинга в розовом цвете

Валя Карнавал к удивлению многих своих поклонников, выкрасила свой черный Гелендваген в розовый цвет, показав результат смелого дизайна в личном блоге.

«Зачем?», «Боже, «гелик» не должен быть, как конфетка!», «Черным он лучше был», «Какая же ты бандитка теперь на розовом?» — написали в личном блоге фолловеры.

Валя поспешила объясниться с подписчиками.

«Ребята, вы просто не представляете, сегодня исполнилась моя детская мечта, теперь у меня, как у самой настоящей куклы Барби есть своя розовая машина. Я так счастлива! Господи, спасибо!» — сказала блогерша.

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