Суд отказал Земфире в иске к Евгению Гришковцу

Певица не смогла защитить честь и достоинство.

Останкинский суд Москвы отказал певице Земфире в иске о защите чести и достоинства к писателю Евгению Гришковцу.

Напомним, артистка требовала взыскать с драматурга 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда за то, что тот назвал ее «наркоманкой» в эфире канале «Дождь». Поводом стал новый альбом Земфиры «Бордерлайн», песни которого Гришковец посчитал «наркоманскими».

Программа вышла 27 мая 2021 года, и через несколько дней от певицы последовал иск. А 8 декабря суд отказал в удовлетворении исковых требований, сообщает РИА Новости.

Пока неясно, будет ли Земфира и дальше пытаться доказать, что репутация пострадала.

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