Трое Пресняковых на одном фото: муж Подольской запечатлелся с сыновьями от разных жен на редком кадре

Не хватало на снимке только Ванечки.

Владимир Пресняков поделился в личном блоге снимком с сыновьями Никитой от Кристины Орбакайте и Артемом от Натальи Подольской. У артиста также есть наследник Ваня от нынешней супруги, но, видимо, малыш в этот момент был с мамой.

Многие фолловеры заметили, что хорошо бы на этом снимке был и папа Владимира Преснякова его тезка Владимир Пресняков – старший.

Напомним, Пресняков был дважды женат — на модельере Елене Ленской, с которой у него не было детей, и на нынешней возлюбленной Наталье Подольской, которая подарила ему двоих наследников. Кристина Орбакайте была гражданской женой артиста.

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