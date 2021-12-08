Все напряжены: родственники Александра Градского начали тихую войну за наследство музыканта

По слухам, третья жена певца Ольга уже наняла себе «хороших юристов».

Источники близкие к третьей и четвертой жене музыканта Александра Градского утверждают, что уже началась тихая война за наследство музыканта. Пока без привлечения внимания прессы.

«Все напряжены», — сказал близкий из окружения к семье Градского человек.

При этом он добавил, что третья жена музыканта Ольга уже наняла «хороших юристов».

А вот друзей Градского больше беспокоит его уникальная библиотека. Они подозревают, что последней молодой жене «не очень нужны эти книжки», а главное, что в этой библиотеке остался огромный архив музыканта.

По словам друзей, в огромных кожаных мешках лежат переписки музыканта, листочки с воспоминаниями, статьи, фотографии, клавиры. При этом, как говорят друзья, Ольга уже им пожаловалась, что ничего не может забрать из дома Градского.

«Судя по всему, Коташенко уже все вывозит оттуда. Куда, зачем – никто не знает. А это нужно разбирать, заниматься этим», — говорит близкий человек к семье Градского, сообщает МK.RU.

Напомним, что Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

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