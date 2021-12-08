Дочь Александра Градского помогала молодой жене музыканта во время родов в Нью-Йорке

Журналист Евгений Додолев, который при жизни дружил с музыкантом Александром Градским, заявил, что дочь певца Мария помогала во время родов его четвертой жене Марине Коташенко. Дело происходило в США, куда музыкант отправил любимую в престижный роддом.

«Маша была в Америке, а Марина рожала в Нью-Йорке. Александр Борисович в это время по делам уезжал. И потому его дочь поддержала Марину». Евгений Додолев

Как отметил Додолев, сложно говорить, ладили или нет старшие наследники Градского с его молодой женой. Они предпочитали не оказываться в одно время в одном месте. Правда, в Америке Марии пришлось помогать мачехе, потому что ее попросил лично отец, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

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