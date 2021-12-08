«На районе»: Арзамасова в трикотажном костюме и пуховой жилетке предстала на Красной площади

Актриса показала, что носит не только женственные наряды с юбками и платьями.

Лиза Арзамасова многим знакома по сериалу «Папины дочки». Но в ее копилке со временем появилось много ярких ролей. Ее можно увидеть в фильмах «Любовь в большом городе» и «Ивановы-Ивановы».

Обычно актриса скрывает свою личную жизнь. Но вот уже год она открыто говорит про свои отношения с Ильей Авербухом. Пара сыграла свадьбу, а не так давно у них родился сын Лев.

Для 26-летней актрисы это первый ребенок. А вот у фигуриста есть сын Мартин от прошлых отношений. Арзамасова предпочитает делиться маленькими радостями.

Она уже вернулась на работу, а также часто сопровождает мужа на съемках. При этом артистка старается выглядеть женственно. А вот 8 декабря она поделилась кадром с прогулки. Лиза вышла на променад в трикотажном костюме и пуховой жилетке с кепкой.

Актриса запечатлелась на Красной площади. Она решила одеться в стиле спорт-шик.

«На районе», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие одарили ее комплиментами. «Крутая пацанка», «Это огонь», «А так вы мне больше нравитесь», «Совсем не такая как раньше… поменялся образ в современную кайфовую девчонку!», «Лиза, ну почему на вас всегда так в кайф смотреть», «Без всех этих рюш и платьев вы нормальный человек», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.