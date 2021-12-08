Платили 400-500 рублей за концерт: стали известны суточные заработки Александра Градского в СССР

Певец был одним из самых высокооплачиваемых артистов в Советском Союзе.

Музыкант Александр Градский был одним из самых высокооплачиваемых артистов в СССР. Как отметил друг исполнителя журналист Евгений Додолев, певец устраивал в СССР левые концерты, доход от которых клал себе в карман.

«Первый капитал сколотил на своих пластинках. Отслеживал, чтобы не было пиратских копий, чтобы выпуск пластинок был под его личным контролем, и даже сам занимался дистрибуцией — сам продавал». Евгений Додолев

Как говорил сам Градский, когда Союз распался, с 1975 года он был одним из трех самых высокооплачиваемых артистов в СССР. Ему платили 400-500 рублей за концерт. Средняя зарплата по тем временам была 130-150 рублей. Порой Градский давал три концерта в день. Он зарабатывал таким образом полторы тысячи рублей в сутки, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

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