«Удивительно омолодил»: Хромченко показала модный комплект с брюками для возрастных дам

Важен цвет, в котором он был составлен.

На шоу «Модный приговор» Первого канала пришла героиня, которая очень любила синий цвет и все наряды выбирала только в нем. «Народные стилисты» подобрали ей комплект в белых тонах.

На подиум участница фэшн-преображения вышла в свободных брюках, пончо оттенка миндального молока, который сейчас в моде, ботинках на толстой подошве и в шляпе.

«Комплект удивительно омолодил нашу героиню», — сказала Эвелина Хромченко.

Она заметила, что синий цвет не подходил к тону ее кожи. А вот белые тона идут практически всем, оказывая освежающий и омолаживающий эффект на внешность.

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