Надо было смотреть Первый канал: Тимати подарил дочке Киркорова такой же подарок, что и телевизионщики

Филипп Киркоров устроил из дня рождения своей дочки Аллы-Виктории настоящее событие всероссийского масштаба. Вначале звездное семейство стало гвоздем программы «Модный приговор» на Первом канале, а потом о его вечеринке в честь 10-летия наследницы писали несколько дней СМИ.
На шоу Аллу-Викторию телевизионщики порадовали подарком, преподнеся коробку с щенком далматинцем. Девочка является большой поклонницей фильма «Круэлла», поэтому просто визжала от счастья, когда увидела сюрприз.
Как оказалось, ровно та же мысль по поводу подарка пришла в голову Тимати, который преподнес щенка далматинца Алле-Виктории на вечеринке. Похоже, что Первый канал рэпер с утра не смотрит. Тем не менее, собак в семье Филиппа Киркорова любят. Еще до первого далматинца у него в доме было их две, а теперь стало четыре.
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