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Расстроенный покинул зал: Михаил Боярский не смог сдержать эмоций у гроба Нины Ургант

Актер очень сильно переживает смерть звезды советского кино.

Расстроенный покинул зал: Михаил Боярский не смог сдержать эмоций у гроба Нины Ургант
Михаил Боярский. Фото: Globallookpress.com

Актер Михаил Боярский в расстроенных чувствах покинул церемонию прощания с актрисой Ниной Ургант. Со звездой советского экрана прощаются в Александринском театре Санкт-Петербурга.

Михаил Боярский у гроба Нины Ургант
Михаил Боярский у гроба Нины Ургант. Фото: Валерий Фокин / КП-Санкт-Петербург

На кадре можно увидеть, как сильно переживает смерть Нины Ургант «главный мушкетер страны». Актер в расстроенных чувствах покинул церемонию прощания, ненадолго подойдя к гробу.

Заметим, что журналистов попросили удалиться из зала, где прощаются с Ниной Ургант. Семья актрисы не раскрывает пока информацию, где пройдет отпевание Нины Николаевны, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Напомним, что Нина Ургант в последние годы своей жизни страдала болезнью Паркинсона. На момент смерти ей было 92 года.

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