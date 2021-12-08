Расстроенный покинул зал: Михаил Боярский не смог сдержать эмоций у гроба Нины Ургант

Актер Михаил Боярский в расстроенных чувствах покинул церемонию прощания с актрисой Ниной Ургант. Со звездой советского экрана прощаются в Александринском театре Санкт-Петербурга.

На кадре можно увидеть, как сильно переживает смерть Нины Ургант «главный мушкетер страны». Актер в расстроенных чувствах покинул церемонию прощания, ненадолго подойдя к гробу.

Заметим, что журналистов попросили удалиться из зала, где прощаются с Ниной Ургант. Семья актрисы не раскрывает пока информацию, где пройдет отпевание Нины Николаевны, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Напомним, что Нина Ургант в последние годы своей жизни страдала болезнью Паркинсона. На момент смерти ей было 92 года.

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