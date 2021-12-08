Бывшая невеста Мэрилина Мэнсона опасается, что он изнасилует ее 8-летнего сына

Актриса Эван Рейчел Вуд заявила в суде, что неоднократно получала угрозы после того, как публично рассказала об издевательствах рокера над собой.

Звезда сериала «Мир Дикого Запада», актриса Эван Рейчел Вуд, опасается жестокой мести со стороны своего бывшего жениха Мэрилина Мэнсона.

Напомним, в начале 2021 года артистка публично заявила, что известный рокер во время их отношений издевался над ней, «промывал мозги» и запугивал.

И вот на днях журналисты обнародовали некоторые ужасающие заявления из судебных документов. В частности, Вуд говорила, что Мэнсон грозил изнасиловать ее восьмилетнего сына. Девушка восприняла эти угрозы серьезно и установила у себя дома в Лос-Анджелесе окна из пуленепробиваемого стекла, стальную дверь и высокий забор.

«По ночам я ищу в Сети информацию об охранниках и боевых собаках, — цитирует актрису издание Daily Mail. — Я только недавно узнала, что Мэнсон причастен к торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в крупных размерах. Эти новые события в сочетании с незавершенным уголовным расследованием заставляют меня очень беспокоиться о безопасности моего ребенка в Лос-Анджелесе».

Также Вуд хочет переехать из Калифорнии в более спокойный штат Теннеси, чтобы обезопасить себя и ребенка от преследований Мэнсона, который, возможно, желает отомстить ей за обвинения в издевательствах. В документах она называет музыканта «предполагаемым преступником» и указывает на то, что боится его мести не только в отношении себя, но и членов своей семьи.

«По моему опыту, предполагаемый преступник очень мстителен и всегда ясно давал понять, что разрушит мою жизнь», — заявила актриса.

Она добавила, что после своих обвинений получила множество письменных угроз, в том числе и о скорой расправе. Предполагается, что их отправили фанаты Мэнсона.

Любопытно, что все эти признания в суде идут не по делу скандального рокера, а в рамках разбирательства Эван Рейчел Вуд и ее бывшего мужа, актера Джейми Белла, за опеку над их общим ребенком. Экс-супруг считает, что актриса специально придумала эти страшилки про угрозы рокера, чтобы объяснить ими то, что она хочет увезти сына в другой штат, подальше от отца. Ну а если эта информация правдива, то он настаивает на том, что должен сам отвечать за безопасность наследника.

Но 34-летняя артистка уверяет, что готова свидетельствовать в суде против Мэнсона. Добавим, что она далеко не единственная, кто обвиняет рокера в насилии и издевательствах. Еще четыре женщины заявили о преступном поведении музыканта, а одна из них подала к нему гражданский иск.

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