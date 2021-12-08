Бывшая невеста Мэрилина Мэнсона опасается, что он изнасилует ее 8-летнего сына

Звезда сериала «Мир Дикого Запада», актриса Эван Рейчел Вуд, опасается жестокой мести со стороны своего бывшего жениха Мэрилина Мэнсона.
Напомним, в начале 2021 года артистка публично заявила, что известный рокер во время их отношений издевался над ней, «промывал мозги» и запугивал.
И вот на днях журналисты обнародовали некоторые ужасающие заявления из судебных документов. В частности, Вуд говорила, что Мэнсон грозил изнасиловать ее восьмилетнего сына. Девушка восприняла эти угрозы серьезно и установила у себя дома в Лос-Анджелесе окна из пуленепробиваемого стекла, стальную дверь и высокий забор.
«По ночам я ищу в Сети информацию об охранниках и боевых собаках, — цитирует актрису издание Daily Mail. — Я только недавно узнала, что Мэнсон причастен к торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в крупных размерах. Эти новые события в сочетании с незавершенным уголовным расследованием заставляют меня очень беспокоиться о безопасности моего ребенка в Лос-Анджелесе».
Также Вуд хочет переехать из Калифорнии в более спокойный штат Теннеси, чтобы обезопасить себя и ребенка от преследований Мэнсона, который, возможно, желает отомстить ей за обвинения в издевательствах. В документах она называет музыканта «предполагаемым преступником» и указывает на то, что боится его мести не только в отношении себя, но и членов своей семьи.
«По моему опыту, предполагаемый преступник очень мстителен и всегда ясно давал понять, что разрушит мою жизнь», — заявила актриса.
Она добавила, что после своих обвинений получила множество письменных угроз, в том числе и о скорой расправе. Предполагается, что их отправили фанаты Мэнсона.
Любопытно, что все эти признания в суде идут не по делу скандального рокера, а в рамках разбирательства Эван Рейчел Вуд и ее бывшего мужа, актера Джейми Белла, за опеку над их общим ребенком. Экс-супруг считает, что актриса специально придумала эти страшилки про угрозы рокера, чтобы объяснить ими то, что она хочет увезти сына в другой штат, подальше от отца. Ну а если эта информация правдива, то он настаивает на том, что должен сам отвечать за безопасность наследника.
Но 34-летняя артистка уверяет, что готова свидетельствовать в суде против Мэнсона. Добавим, что она далеко не единственная, кто обвиняет рокера в насилии и издевательствах. Еще четыре женщины заявили о преступном поведении музыканта, а одна из них подала к нему гражданский иск.
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