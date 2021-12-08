Торт, фейерверк и битье тарелок: как сын Барановской отметил 16-летие

Старшему сыну Юлии Барановской от Андрея Аршавина — Артему — исполнилось 16 лет. Ведущая написала в личном блоге трогательное послание своему наследнику.

Она поблагодарила Артема за то, что он первым дал почувствовать ей счастье материнства и обратила внимание на его прекрасный характер. Она никогда не беспокоилась о нем и даже не проверяла домашнее задание — ребенок все делал сам, родился таким сознательным.

Позже Юлия Барановская устроила в честь сына праздник, выложив кадры с вечеринки в Сеть. На торжестве было показательное кулинарное шоу с приготовлением торта на глазах у всех, зажиганием фейерверка на нем и коллективное битье тарелок.

К слову, последнее развлечение вызвало наибольший ажиотаж. Многие гости поспешили выпустить пар при помощи посуды.

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