«Мы сразу перешли на ты»: Шатилова рассказала, как Градский резво знакомился с девушками

Как отметила телеведущая, при любой встрече они обнимали друг друга.

Телеведущая Анна Шатилова рассказала о своем знакомстве с музыкантом Александром Градским, которое состоялось еще во времена СССР.

Как отметила Шатилова, все случилось в Доме кино. Они сидели за соседними столиками. В какой-то момент Градский подозвал Шатилову к себе. Она подошла и заявила, что вообще-то они не знакомы.

«На что он ответил: «Конечно, я тебя зову, стоишь там, непонятно с кем разговариваешь, лучше стой со мной». Мы сразу перешли на ты, пошли шутки-прибаутки, вечер был чудесный. И потом при любой встрече сразу обнимали друг друга. Мне безумно жалко, что его уже нет с нами». Анна Шатилова

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище столицы, сообщает Мk.ru.

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