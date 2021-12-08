«Помоги мне»: Макеева в искрящемся платье по фигуре зажгла под хит из «Бриллиантовой руки»

Анастасия Макеева вернулась из Турции, где купила сразу несколько квартир. Актриса решила заняться и строительным бизнесом, инвестирую в строящиеся объекты. При этом сцену и театр она оставлять не планирует.

Накануне звезда приняла участие в записи концерта, где на сцене появилась с песней из «Бриллиантовой руки» — «Помоги мне». На сцене Анастасия блистала в искрящемся платье по фигуре с высоким разрезом на бедре.

Напомним, в этом году актриса вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бизнесмен-строитель Роман Мальков. Сразу после свадьбы Макеева запустила собственный бренд одежды, а буквально недавно представила фанатам линейку уходовой косметики.

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