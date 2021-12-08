«Как молоды мы были»: команда Градского довела до слез зал на концерте «Голос» — 10 лет»

Один из участников шоу «Голос» на Первом канале — Алишер Каримов — в сторис Instagram опубликовал фрагменты с концерта «Голос» – 10 лет».

Он и другие участники команды Александра Градского посвятили свой номер музыканту. Они очень тепло и красиво исполнили со сцены песню «Как молоды мы были».

«Всегда будем помнить вас, маэстро». Алишер Каримов

Добавим, что многие зрители не смогли сдержать слез после выступления команды Александра Градского.

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни 28 ноября. Причиной смерти стал инфаркт мозга. Маэстро похоронили на Ваганьковском кладбище.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!