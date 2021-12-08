«После Олимпиады вцепились друг в друга»: Мамун рассказала, как ее сердце покорил Сухоруков

Как отметила олимпийская чемпионка, их свадьба была одним из самых прекрасных моментов.

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как ее сердце покорил пловец Александр Сухоруков.

«Нас объединяет, что мы оба спортсмены. Познакомились на Универсиаде в Казани в 2013 году. Он мне написал. Так продолжалось полгода. После Олимпиады в Бразилии мы как вцепились друг в друга, так больше и не расставались». Маргарита Мамун

Как отметила Мамун, их свадьба с Сухоруковым – это прекрасный момент жизни.

«Потом у нас появился сын. Мы назвали его Львом. Это удивительный ребенок. Он похож на нас. Такой жизнерадостный, голубоглазый. Саша ожидал смуглого черноволосого ребенка. Лев — абсолютная моя противоположность», — заметила Мамун.

Напомним, что Маргарита Мамун и Александр Сухоруков сыграли свадьбу в 2017 году. Их сыну Льву в октябре этого года исполнилось два года.

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