«Это был самый паршивый Новый год»: Андрей Федорцов рассказал, как отмечает праздник

Андрей Федорцов рассказал о необычном праздновании Нового года. Актер оказался запертым в тамбуре поезда, но не один, а вместе с Константином Хабенским. Артисты тогда были коллегами по сериалу «Убойная сила».

«Мы были в поезде с Костей Хабенским. Помню, как пошли покурить в тамбур, где нас закрыли с двух сторон. В те времена, а это было, кажется, в 2002-м, в новогоднюю ночь закрывали поезда, чтобы они не шатались. И вот мы Новый год отметили в тамбуре, просидели до половины второго ночи», — рассказал Андрей Федорцов «Собеседнику».

Также Федорцов вспомнил о своем худшем празднике. Это было, когда артист еще учился в театральном институте. Андрея пригласили отметить Новый год студентки третьего курса. Федорцов выпил и проснулся в пять утра от холода в пустой комнате.

«Это был самый паршивый Новый год. Ну дурак дураком: напился и заснул. Не знал в то время, что спиртное на меня так действует», — вспоминает артист.

Андрей Федорцов поделился, что он дарит семье и коллегам. Для актера главное, чтобы подарки шли от души.

«Андрей Носков, например, из Италии привозил кусочек лавы или антиквариат. Другой друг может подарить старую виниловую пластинку. В моем театре девчонки делают руками интересные вещи. Я не люблю стандартное, покупное. Но это не касается виски» — смеется артист.

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