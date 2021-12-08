«Это была трагедия для ее семьи»: Маргарита Мамун раскрыла причину конфликта с Яной Кудрявцевой

Как отметила олимпийская чемпионка, после Игр все в их отношениях перестало быть как раньше.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыла причину конфликта с серебряным призером тех Игр Яной Кудрявцевой.

«После Игр все перестало быть как раньше. Я себе объясняю так. Мы закончили обе спортивную карьеру. И мы больше не жили в одном номере. Мы больше не ездили на соревнования. Не выступали вместе и не разделяли свою жизнь». Маргарита Мамун

Как отметила Мамун, они стали намного реже общаться с Кудрявцевой после Игр.

«Мы не говорили о ее серебре. Это была трагедия для ее семьи. Я очень переживала и понимала, почему так происходит. Возможно, это результат Олимпийских игр», — сказала Мамун.

Напомним, что Маргарита Мамун победила на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Она выиграла личное первенство.

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