Юная любовница: у Александра Градского был роман на стороне

С четвертой женой Мариной Коташенко Александр Градский прожил 17 лет. Юную блондинку из Киева не смущала 35-летняя разница в возрасте. В 2014-м году она родила музыканту сына, позже – еще одного. По слухам, Градский расписался с Коташенко за месяц до смерти. Но не менее интересны и другие предположения.

Актриса и сценарист Людмила Цветкова отметила, что у Градского была юная любовница.

«Да, мне рассказывали, что новая девка из «Голоса» два года назад у Градского появилась. Но подробностей не знаю. Градский многих ребят из «Голоса» после шоу брал на работу в свой музыкальный театр, но зарплату платил копеечную. У некоторых даже не хватало денег на съем жилья, и они были вынуждены жить прямо «Градский Холле», — цитирует Цветкову «Экспресс-газета».

Напомним, Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Его похоронили на Ваганьковском кладбище 1 декабря.

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