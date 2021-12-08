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Подчеркнула ноги: Зудина вышла в свет в обтягивающих джинсах и блузе с «тропическим» принтом

Актриса появилась на премьере «Вестсайдской истории».

Подчеркнула ноги: Зудина вышла в свет в обтягивающих джинсах и блузе с «тропическим» принтом
Марина Зудина. Фото: Global Look Press

Накануне в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась российская премьера фильма Стивена Спилберга «Вестсайдская история». Посмотреть новую киноверсию знаменитого мюзикла пришли Марина Зудина, Алика Смехова, певица Зара, солистки группы «Фабрика» и другие.

Марина Зудина
Марина Зудина. Фото: Борис Кудрявов/КП

Вдова Олега Табакова в очередной раз блеснула стройной фигурой. Она выбрала просторную блузу с «тропическим» принтом и обтягивающие светлые джинсы. Образ завершила ботильонами на устойчивом каблуке.

Добавим, что новый фильм Стивена Спилберга выходит в прокат в российских кинотеатрах с четверга, 9 декабря. В основе ленты лежит легендарный мюзикл Леонарда Бернстайна. Впервые он был показан на Бродвее в 1957 году.

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