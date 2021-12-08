«Таким людям нужно думать, что говорят»: Рудковская в очередной раз высказалась в адрес Тарасовой

На днях заслуженный тренер Татьяна Анатольевна Тарасова дала редкое интервью, в котором упомянула и сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской. В программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» она отметила, что пока «не видит способностей, надо пару лет подождать». Услышанное в адрес Гном Гномыча не понравилось звездной блондинке, поэтому в ее инстаграме появилась соответствующая теме публикация.

«Я понимаю, что сейчас всем нужны рейтинги, но давать оценку будущей спортивной карьере нашему 8-летнему сыну в эфире передачи, как минимум, считаю неэтично. Выйдет он на юниорские старты — говорите, что хотите! Понимаю, что раньше в советских спортшколах можно было так унижать детей, но сейчас другое время! И многие не менее уважаемые тренеры со всего мира, с которыми общается мой муж, категорически не согласны с такой точкой зрения относительно Саши», — написала Рудковская.

Также Яна напомнила, что является совладельцем школы фигурного катания «Ангелы Плющенко» и звездным продюсером.

«Таким людям нужно думать, что и про кого они говорят, тем более, если это касается детских чувств и переживаний. Думаю, что все мамы меня поймут, да думаю и папы, и бабушки, и дедушки тоже!», — добавила Рудковская.

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