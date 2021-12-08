«В моей жизни столько прекрасных людей»: Светлана Малькова улетела в Париж

Накануне Светлана Малькова отметила свой день рождения. Многодетной маме исполнилось 38 лет. В свой личный праздник она улетела в Париж, а снимки из путешествия опубликовала в инстаграме.
«Я рада, что в моей жизни столько прекрасных людей! Я благодарна, что вы есть в моей жизни. Спасибо за лучшие пожелания на день рождения», — написала Малькова.
На фото Светлана позировала в «золотистом» платье и ботильонах на каблуках. Образ блондинки вызвал восторженные комментарии у ее подписчиков.
«Сногсшибательная женщина! О, такая молодая и красивая! Счастья вам!», — писали пользователи Сети.
Напомним, бывшему мужу Роману Малькову Светлана родила четырех детей. В начале этого года пара рассталась после 17 лет брака. Бизнесмен ушел к актрисе Анастасии Макеевой.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.