Альбину не позвали: Меладзе без жены погулял в ресторане на празднике в честь дня рождения дочери от первого брака

Седьмого декабря — день рождения у младшей дочери известного исполнителя Валерия Меладзе от первого брака с Ириной Малухиной.

Девушке исполнилось 19 лет. По этому случаю Арина Меладзе устроила вечеринку в ресторане, на которую пригласила и звездного отца.

Валерий Меладзе на праздник пришел один. Снимком, на котором исполнитель запечатлен за ужином в ресторане, Арина Меладзе поделилась в сторис микроблога.

Известно, что Валерий Меладзе после развода с женой Ириной поддерживает теплые отношения с тремя дочками, которые появились на свет в его первом браке.

Но ни одна из его наследниц не общается с новой избранницей Меладзе, певицей и актрисой Альбиной Джанабаевой. На ее имя у них табу. Так дочери Валерия Меладзе поддерживают свою маму Ирину, с которой тот поступил некрасиво.

В новом браке у Меладзе тоже трое детей. Альбина Джанабаева подарила ему двух сыновей и дочку Агату. Малышка родилась в апреле этого года. Ей пока несколько месяцев.

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