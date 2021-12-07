«Искусственные лица!»: Наташу Королеву разнесли за обилие фотошопа на снимке с мужем

Поклонникам Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко показались неестественно молодыми.

Известная певица Наташа Королева накануне вместе с мужем Сергеем Глушко вышла в свет. Пара отлично провела время на вечеринке в одном из столичных ресторанов.

На память о празднике Наташа Королева с мужем сделали совместное фото и поделились им в Instagram.

«Наши лица с Сергеем Глушко передают особенную атмосферу праздника», — подписала кадр Наташа Королева.

Но ее подписчики сочли, что лицо вокалистки и ее мужа транслирует одно — желание выглядеть молодо во что бы то ни стало. В итоге, в кадре Королева и Тарзан смотрятся нарочито красиво и выхолощено.

Словом, фолловеры не поверили, что люди могут так выглядеть в реальности. Они обвинили звезду в чрезмерном фотошопе.

«Что с лицом?», «Искусственные лица! Извините», «Я думала, Бабкина с Тарзаном. Кошмар, зубы как унитазы сделали», «У Королевой улыбка искусственная и полно фотошопа. Перебор, но виниры супер!», «Лыбу натягивает. Фальшь очевидна. Актриса-лиса!», «Без фотошопа вообще никакие. Посмотрите шоу «Две звезды. Отцы и дети» и здесь. Просто небо и земля. Ужас», «Глаз правый защемило нерв», — высказались в Сети.

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