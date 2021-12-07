Не тело, а зной: жена Цекало бесстыдно распахнула «ложбинку греха» в глубоком вырезе на одежде

Художница Дарина Эрвин, жена Александра Цекало, постепенно становится настоящей звездой Сети. И вовсе не из-за своих оригинальных картин, на которых она в основном изображает обнаженных людей, а из-за своего роскошного тела.

Знойная восточная красавица знает, насколько она привлекательна и эффектно демонстрирует свою сексуальность публике. Ее фигура выглядит так, будто ее искусно лепил какой-то художник. В личном блоге Дарина любит блеснуть своей аппетитной грудью.

На ее последнем фото в Instagram она появляется в притягательном декольте, которое демонстрирует ее «ложбинку греха» во всей красе. Не случайно французы именно так называют эту зону около груди, ведь мысли она навевает совсем не духовного плана.

Стоит ли говорить, что личный блог художницы просто взорвался от восторженных комментариев!

Напомним, Александр Цекало долгое время жил с Дариной Эрвин в гражданском браке, а официально оформили отношения в начале 2019-го. Сейчас пара живет в Америке.

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