То, что нужно молодой маме: Лиза Арзамасова кокетливо поиграла пальчиками, засветив свежий маникюр в нежных оттенках

Актриса Лиза Арзамасова востребована дома и в профессии. Она нарасхват у режиссеров кино и театра. А дома молодую мамочку с нетерпением ждет маленький сын Левушка.
Лиза Арзамасова живет в довольно жестком графике. Ей нужно успеть уделить время маленькому наследнику, она посещает съемки «Ледникового периода», во время которых поддерживает мужа Илью Авербуха.
Лиза Арзамасова играет в театре и снимается в кино. И, конечно, для нее важно хорошо выглядеть и не тратить на поддержание красоты много времени.
В сторис микроблога Лиза Арзамасова показала свежесделанный маникюр, на который у нее ушло небольшое количество времени. А это для нее главное!
«Ну что, я поделюсь впечатлением. Вот такую красоту мне сделали, — игриво показала пальчики Лиза Арзамасова. — Это прелесть. Главное — очень быстро и прям идеально. Ммм, я счастливая!»
Напомним, Лиза Арзамасова впервые стала мамой в августе этого года. Звезда родила сына Леву. Мальчику на днях исполнится четыре месяца.
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