Замужнюю Алесю Кафельникову застали в объятиях Тимати на премии GQ

Алесю Кафельникову застали в объятиях Тимати на премии GQ. Замужняя модель и рэпер пришли на светское мероприятие без своих спутников. Но если Тимур Юнусов не взял с собой подругу Сашу Дони, то 23-летняя дочь знаменитого теннисиста оставила дома законного супруга и отца своего ребенка Георгия Петришина.

Тимати в строгом костюме и Алеся в элегантном бежевом платье с оголенными плечами с удовольствием позировали фотографам. Несмотря на то что модель родила несколько месяцев назад, Кафельникова блеснула идеальными формами. Было заметно, что рэпер не сводит глаз с юной красавицы.

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Поклонники уже гадают, нет ли между Тимати и Кафельниковой романа.

«А где Саша?», «Опять новая девушка?», «Хорошая леди сопровождала», «С Кафельниковой хорошо смотритесь», «Почти одного роста, может, надолго задержится», «Ждем третьего ребенка», — оставили свои комментарии под фото подписчики в Instagram рэпера.

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