Разрушаем мифы о многослойности в одежде
Видео
Как сложить колготки: 5 проверенных способов
Видео

Замужнюю Алесю Кафельникову застали в объятиях Тимати на премии GQ

Модель и рэпер с удовольствием позировали фотографам.

Замужнюю Алесю Кафельникову застали в объятиях Тимати на премии GQ
Тимати. Фото: globallookpress.ru

Алесю Кафельникову застали в объятиях Тимати на премии GQ. Замужняя модель и рэпер пришли на светское мероприятие без своих спутников. Но если Тимур Юнусов не взял с собой подругу Сашу Дони, то 23-летняя дочь знаменитого теннисиста оставила дома законного супруга и отца своего ребенка Георгия Петришина.

Фото Тимати и Алеси Кафельниковой
Тимати и Алеся Кафельникова. Фото: instagram.com/timatiofficial

Тимати в строгом костюме и Алеся в элегантном бежевом платье с оголенными плечами с удовольствием позировали фотографам. Несмотря на то что модель родила несколько месяцев назад, Кафельникова блеснула идеальными формами. Было заметно, что рэпер не сводит глаз с юной красавицы.

Поклонники уже гадают, нет ли между Тимати и Кафельниковой романа.

«А где Саша?», «Опять новая девушка?», «Хорошая леди сопровождала», «С Кафельниковой хорошо смотритесь», «Почти одного роста, может, надолго задержится», «Ждем третьего ребенка», — оставили свои комментарии под фото подписчики в Instagram рэпера.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Алеся Кафельниковадочь Евгения КафельниковаКафельникова последние новостипремия GQТимати