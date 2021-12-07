Дива в алом платье-рыбке: Волочкова предстала в Большом театре впервые за 17 лет

Анастасия Волочкова впервые за 17 лет после своего увольнения появилась в стенах Большого театра. Правда, в качестве зрительницы.

Заслуженная артистка России пришла на представление, посвященное 80-летию начала контрнаступления Красной армии под Москвой.

Как рассказала звезда, ее пригласил политик и друг Андрей Чижик. «Мне очень приятно было получить приглашение в первый ряд партера лично от него», — написала Волочкова в личном блоге.

«Весь вечер на сцене выступал прославленный Академический ансамбль имени А.В. Александрова. Это было завораживающе! Во время исполнения патриотических песен зрители вставали со своих мест. Трогательно до слез. Я не была в Большом 17 лет. А в памяти моей самое лучшее, что связано со сценой, зрителем, овациями, цветами, работой с великими мэтрами балетного искусства. Я застала лучшее время в Большом. Спасибо от души Андрею за этот праздник музыки и танца», — написала балерина в личном блоге.

В театр Анастасия пришла в ярком алом платье с юбкой-рыбкой в пол с элементами кружева.

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