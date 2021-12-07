Снова безработный: баскетбольный клуб УНИКС не стал продлевать контракт с мужем Анны Седоковой

Баскетбольный клуб УНИКС не стал продлевать контракт с Янисом Тиммой, мужем Анны Седоковой. Баскетболист планировал отыграть сезон в казанском клубе, но после испытательного срока с Тиммой контракт продлевать не стали. В итоге, от игрока отказались через месяц.

«Стороны пришли к взаимному соглашению о прекращении дальнейшего сотрудничества. Благодарим латвийского форварда за вклад в победы команды и желаем успехов в дальнейшей карьере», — написано на официальном сайте клуба УНИКС.

В последнее время Янис Тимма буксует по карьерной лестнице. Латвийский форвард пробовал свои силы в NBA — не получилось. В баскетбольном клубе в Казани получилось задержаться всего несколько недель.

Ходят слухи, что дело в непростом характере игрока и том, что активное участие в карьере супруга принимает сама Анна Седокова.

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