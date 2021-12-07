«В прежнюю форму не пришла»: Арзамасова дерзко показала пухленькую пятую точку в секси-брюках

Елизавета Арзамасова рассказала поклонникам, что продолжает работать над своей фигурой.

26-летняя Елизавета Арзамасова в августе этого года родила сына Левушку своему мужу Илье Авербуху. Многие почитатели актрисы были удивлены, насколько их любимица быстро пришла в форму.

Однако, как оказалось, сама «папина дочка» так не считает. В личном блоге она пожаловалась на свои «несовершенства».

«С одной стороны, мне кажется, что девчонки в моем возрасте, не предрасположенные к быстрому набору веса, и так возвращаются почти в прежний вес за довольно непродолжительное время, но обстоятельства, конечно, бывают разные. Я сразу стала зарядку делать. Сначала щадящую, потом увеличивала нагрузку. Думаю, что окончательно я еще в прежнюю форму не пришла. Есть еще лишние сантиметры в талии и других «мягких местах», но и времени прошло всего три месяца», — написала Лиза Арзамасова.

Для большей убедительности жена Авербуха выставила фото в облегающих секси-брюках из денима, повернувшись пятой точкой к камере.

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