Анна Седокова: «Ко мне подошла ассистент и тихо прошептала на ушко, что я уволена»

Анна Седокова рассказала об увольнении с телеканала. В 19 лет артистка была ведущей утреннего шоу «Подъем» на Новом канале. Однако оказалось, что руководство не совсем довольно работой Анны и ее соведущего Максима.

«Однажды в одно утро ко мне после эфира подошла ассистентка и тихо прошептала на ушко: «Ты уволена». Но мы решили бороться, и после этого нас уволили громко», — вспоминает со смехом Седокова в stories своего Instagram.

Увольнение не сбило артистку на пути к успеху. Вскоре Анна Седокова стала солисткой группы «ВИА Гра», где она выступала два года, пока не ушла в декрет. Состав группы с Анной поклонники называют золотым.

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