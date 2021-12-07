«Человек – сложный компот»: бывший муж Собчак объяснил, почему выбрал ее в жены

Максим Виторган тепло отозвался о ведущей как о матери своего сына.

Максим Виторган на YouTube-шоу «Света вокруг света» заговорил о своей бывшей жене Ксении Собчак.

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Ведущая программы Светлана Бондарчук удивилась, что он все время выбирает разных женщин, ведь его первая жена Виктория Верберг, Ксения Собчак и возлюбленная Нино Нинидзе совершенно не похожи друг на друга.

«Светочка, человек — сложный компот», — сказал Максим Виторган.

В выборе своих женщин он чаще руководствовался тем, что принято называть «химией». С Ксенией Собчак, по его словам, он был очень близок. И очень ценил ее как мать. По словам Виторгана, он всегда знал, что она будет замечательно заботиться о его ребенке.

Как рассказал актер, к сыну от Ксении Собчак Платону у него совершенно другие чувства, нежели к старшим, Полине (учится на актрису) и Даниилу (будущий кинооператор). В нем он видит свое продолжение и продолжение жизни в целом.

«Мне совершенно все равно, кем он будет. Он завален какими-то занятиями, но это для того, чтобы он был подготовлен к жизни, а не для того, чтобы он кем-то там стал», — сказал экс-супруг Собчак.

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