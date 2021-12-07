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«Каблуки мне запрещены»: Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем

После шестичасовых съемок телеведущая обратилась к врачам.

«Каблуки мне запрещены»: Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем
Лера Кудрявцева. Фото: globallookpress.ru

Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем. После съемок «Песни года» телеведущей пришлось обратиться к неврологу. Кудрявцева призналась, что ее давно мучают проблемы со спиной и ей нельзя носить каблуки. Однако на «Песне года» телеведущая была в вечернем платье, и ей пришлось надеть туфли. После того, как она отвела ежегодный фестиваль, ногу свело судорогой.

Теледива поделилась в своем микроблоге всеми манипуляциями, которые с ней проводил доктор. Лере ставили банки, иголки под током, тейп на ногу.

Скрин stories Леры Кудрявцевой
Скрин stories Леры Кудрявцевой: instagram.com/leratv

«Всю ночь у меня сводило ногу судорогой. Даже вызвала скорую. Мне там прокапали что-то… Следующий день опять съемка! И в общем некогда было этим даже заниматься. У кого сводило ногу судорогой, знает, как это больно и как это долго потом все болит. В общем, это все от позвоночника. Каблуки мне запрещены», — поделилась Кудрявцева с поклонниками в своем Instagram.

У телеведущей довольно плотный съемочный график. Лера Кудрявцева снимается в программах «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись», а также ведет различные мероприятия.

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