«Господи, кому ж такая красота достанется!?»: прогуливающийся по подмосковному поселку Нагиев взбудоражил поклонниц

Известный артист и ведущий Первого канала Дмитрий Нагиев умеет одним своим внешним видом вызвать восторг у представительниц противоположного пола.
В микроблоге шоумен поделился видео, на котором он просто прогуливается в снегопад по подмосковному поселку.
Дмитрий Нагиев одет в черную шапку, а на глазах у него, несмотря на пасмурную погоду, неизменные солнцезащитные очки.
«И снова мое соло. Представляю, как у вас от радости засвистит фляга. Пишите только хорошее, даю последний шанс. Потом дам еще. И да — записался на пирсинг губы, какие подводные камни?» — подписал Дмитрий Нагиев видео.
Подписчицы восторженно отреагировали на кадры с участием шоумена. Первой свой комментарий оставила актриса Дарья Повереннова, некоторое время назад вышедшая замуж.
«Господи, кому ж такая красота достанется?!» — написала Дарья Повереннова.
Отметилась в комментариях и участница шоу телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение» Наталья Власова. Она, правда, покинула проект самой первой, успев исполнить только две песни.
«Дима, я вас обожаю. На всякий случай информация», — выразила свое восхищение Наталья Власова.
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