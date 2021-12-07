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«Господи, кому ж такая красота достанется!?»: прогуливающийся по подмосковному поселку Нагиев взбудоражил поклонниц

Ведущий шоу «Голос» Дмитрий Нагиев в темных очках и черной шапке прошелся под снегопадом и собрал комплименты.

«Господи, кому ж такая красота достанется!?»: прогуливающийся по подмосковному поселку Нагиев взбудоражил поклонниц
Дмитрий Нагиев. Фото: instagram.com/nagiev.universal/

Известный артист и ведущий Первого канала Дмитрий Нагиев умеет одним своим внешним видом вызвать восторг у представительниц противоположного пола.

В микроблоге шоумен поделился видео, на котором он просто прогуливается в снегопад по подмосковному поселку.

Дмитрий Нагиев одет в черную шапку, а на глазах у него, несмотря на пасмурную погоду, неизменные солнцезащитные очки.

«И снова мое соло. Представляю, как у вас от радости засвистит фляга. Пишите только хорошее, даю последний шанс. Потом дам еще. И да — записался на пирсинг губы, какие подводные камни?» — подписал Дмитрий Нагиев видео.

Подписчицы восторженно отреагировали на кадры с участием шоумена. Первой свой комментарий оставила актриса Дарья Повереннова, некоторое время назад вышедшая замуж.

«Господи, кому ж такая красота достанется?!» — написала Дарья Повереннова.

Отметилась в комментариях и участница шоу телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение» Наталья Власова. Она, правда, покинула проект самой первой, успев исполнить только две песни.

Дмитрий Нагиев
Дарья Повереннова оставила восторженный комментарий. Фото: скрин instagram.com/nagiev.universal/

«Дима, я вас обожаю. На всякий случай информация», — выразила свое восхищение Наталья Власова.

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