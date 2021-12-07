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Кукла Барби: Загитова очаровала фигурой в платье цвета «розовый лед» с роскошным декольте

В таком наряде олимпийская чемпионка появилась на шоу Первого канала.

Кукла Барби: Загитова очаровала фигурой в платье цвета «розовый лед» с роскошным декольте
Алина Загитова. Фото: Global look press

Алина Загитова выбрала для шоу «Ледниковый период» кукольный образ в стиле Барби. Фигуристка вышла на арену в розовом бандажном платье по фигуре длины мини с роскошным декольте и спущенными рукавами-буфами.

Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova/

Розовый цвет уже который сезон не сдает своих позиций в модном мире и лишь меняет свои полутона. В этом году в тренде яркая фуксия, а также такие оттенки, как у Алины Загитовой — нежные, припыленные, разбеленные.

«Очень много разбеленных розовых в нынешнем сезоне, и один из очень безопасных оттенков — это «розовый лед». Это холодный розовый, который разбелен просто до беспредела», — рассказывала про этот цвет Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

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