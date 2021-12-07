Пастельные тона, камин, живая ель: жена Александра Малинина показала роскошную гостиную в своем особняке в Лондоне

Известный певец Александр Малинин больше тридцати лет счастлив в браке с третьей женой, врачом-гинекологом Эммой.

У пары двое взрослых детей-близнецов, дочь Устинья и сын Фрол.

Эмма Малинина – утонченная и роскошная женщина. Она обожает окружать себя красивыми вещами.

В микроблоге Эмма Малинина показала, как украсила к предстоящему Рождеству и Новому году гостиную в своем особняке в Лондоне.

В центре просторной комнаты стоит огромная живая ель, она уже увешена стильными игрушками. Под елкой в коробках стоят подарки.

«До Нового года остались считанные дни. Наш дом в Лондоне украшает живая елка, обожаю этот неповторимый запах, приносящий атмосферу любимого праздника», — подписала кадр Эмма Малинина.

На фото можно рассмотреть и часть гостиной. Она выглядит невероятно стильно, дорого и изящно.

Стены приглушенного сливочного оттенка, светлый паркет, камин, перед которым стоит огромная свеча, защищенная специальной колбой.

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