Два модных хищника: Лорак нарядилась с Леонтьевым на новогоднее шоу в одном стиле

Оба артиста выбрали наряды с принтом под шкуру леопарда.

Леопардовый принт не хочет сдавать своих позиций в модном мире. А российские звезды не желают расставаться с нарядами, сшитыми из материалов с хищным принтом.

Ани Лорак и Валерий Леонтьев появились на записи новогодней программы «Песня года» как раз в таких костюмах. Певец принарядился в пиджак с анималистичным рисунком, а артистка в платье.

Отметим, что ранее Эвелина Хромченко выделяла среди звериных принтов зебру и тигра. Стилист считает, что они будут наиболее уместны для встречи Нового года. Также приветствуется серебро, которое, впрочем, никогда не выходит из моды.

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