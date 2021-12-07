«Мне идет?»: Брежнева похвасталась новым беретом в роскошной инкрустации страз

Не каждый может позволить себе такой головной убор, но поддержать тренд способен любой.

В этом сезоне береты вновь стали актуальными, особенно те, что напоминают бескозырки. Об этом рассказала на шоу Первого канала «Модный приговор» Эвелина Хромченко.

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Вера Брежнева решила поддержать тренд и приобрела актуальный головной убор. Правда, он оказался не самым обычным, а полностью инкрустированным стразами, которые в отблеске света выглядели очень привлекательно.

«Последнее время полюбила головные уборы. Мне идет?» — кокетливо спросила она фолловеров.

Они не заставили себя ждать и заполнили аккаунт певицы в Instagram восторженными комментариями.

А вам нравится такой берет?

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