Ну и как без начеса? Алла Пугачева без парика и в коротеньких шортиках навестила пожилую подругу

Алина Редель и Примадонна дружат уже более 40 лет.

Алла Пугачева в последнее время нечасто появляется перед широкой публикой, предпочитая тихие вечеринки для своих.

Тем не менее, звезда навещает свою подругу бизнесвумен Алину Редель, с которой дружит уже больше 40 лет и которая, к тому же, живет неподалеку от нее. На одной из таких встреч народная артистка сделала фото на память.

Алла Пугачева пришла к приятельнице в молодежном образе, примерив облегающий лонгслив, свободный кардиган и короткие шорты из кожи с плотными колготками.

С некоторых пор Примадонна носит прямое каре с челкой вместо привычных пышных кудрей. Однако на этот раз небольшой начес на затылке певица все-таки сделала.

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