Знают толк в моде: Алла Михеева пришла на светский раут в брюках, как у Эвелины Хромченко

Кюлоты в этом осеннем сезоне заявляют о себе с новой силой. Об этом рассказала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

По словам ведущей, в настоящий момент входят в моду 70-е, а вместе с ними и укороченные брюки. Модный эксперт настоятельно рекомендовала присмотреться к ним женщинам, поскольку они моментально освежают и омолаживают образ.

Сама Эвелина Хромченко с удовольствием носит кюлоты, появлялась она в черной модели и на «Модном приговоре».

Алла Михеева тоже оценила преимущества кюлотов и появилась накануне на светском рауте в честь 10-летия журнала GQ в России точно в таких же, сочетав их с полуприлегающим жакетом на одну пуговицу.

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