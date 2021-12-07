«Все вокруг мне говорят, какая Лиза артистичная»: Пугачева приоткрыла завесу тайны о воспитании двойняшек

В одном из интервью Примадонна уточнила, что лет пять только приглядывалась к своим детям.

Алла Пугачева в беседе с Олегом Меньшиковым приоткрыла завесу тайны о воспитании своих детей — двойняшек Гарри и Лизы. Сейчас восьмилетние малыши учатся в элитной гимназии во втором классе. По словам певицы, она считает, что нельзя навязывать детям хобби и увлечения. Они сами определятся, что их интересует, кем они хотят стать в будущем и какие занятия им подходят.

Зато шоумен Максим Галкин действует по-другому. Именно он решил, что двойняшки будут учить с младых ногтей французский язык. К тому же, дочка Примадонны Лиза рисует, читает стихи, неплохо музицирует и интересуется модой.

«Для того, чтобы что-то ребенку дать, надо сначала понять, что он хочет вообще. И лет пять только присматриваешься. И все вокруг мне говорят, какая Лиза артистичная, какая девочка у вас! Я бы ее в жизни не выставляла (не показывала в Instagram. — Прим. ред.), Макс все время выставляет. И вот думаю, ну я-то знаю, что тебе надо: ты либо какая-нибудь Бриджит Бардо французского кино, или ты математик, она очень организованная, ну или что-то творческое», — отметила певица.

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