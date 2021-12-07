«Важный момент моего личного прощания»: пропустивший похороны Александра Градского Дима Билан ответил на травлю

Наставнику шоу «Голос» Дмитрию Билану в Сети устроили настоящую травлю из-за того, что тот не был на церемонии прощания с покойным Александром Градским.

Пользователи накинулись на Билана и обвинили его в лицемерии. Мол, он только горазд изливать душу и говорить о боли в микроблоге, а на похороны своего коллеги по проекту «Голос» даже не пришел.

Дима Билан в ответ поделился снимком, который сделал в момент посещения могилы Александра Градского на девятый день после его смерти. Под фото он написал, что не обязан отчитываться о том, почему он скорбит так, а не иначе.

«Каждый воспринимает уход близкого по-своему, и я не собираюсь никому нравиться в вопросе личном! Точка! У меня таких фотографий в профиле никогда не было, и я это делаю не для кого-то осуждающего, а для себя, как хронику жизни оставляю здесь! Важный момент моего личного прощания! В осознанном возрасте! Так, как я это чувствую, а не так, как хотят видеть многие! Никто, кроме меня и моих близких, не знает, что у меня в душе, как я справляюсь с этой потерей», — высказался Дима Билан.

Преданные поклонники тут же поддержали своего кумира.

«Дима, как я вас понимаю. Считаю, что только недалекие люди могут судить и осуждать в такие моменты жизни. Сил вам душевных и физических», «Никто не может указать нам, как правильно. Даже самый правильный в чем-то сделает не так, как кому-то нравится. А это значит, что каждый как минимум по чувству живет или просто по стереотипу», «Дима, ты прав, это осуждать и обсуждать никто не вправе», — высказались в Сети.

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