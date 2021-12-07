Новая пассия Тимати бесстыдно натянула алые трусы до ушей, выпятив передок на публику

Похоже, что Тимати сильно повезло с его новой 19-летней пассией Сашей Дони. Блондинка в прошлом серьезно занималась гимнастикой, поэтому обладает роскошной фигурой и потрясающей гибкостью.

Встать на шпагат для нее ничего не стоит, чем Саша и занимается регулярно. Фотографии с ее растяжкой теперь пестрят не только в ее личном блоге, но и в СМИ. Хорошая конкуренция Анастасии Волочковой подрастает.

Саша Дони не забывает и о спорте, при этом выглядит модель в одежде для занятий физкультурой максимально эротично. В личном блоге она похвасталась таким луком, примерив лонгслив и красные трусы, экстремально натянув их чуть ли не по уши.

Как вам такой образ?

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