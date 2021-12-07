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Новая пассия Тимати бесстыдно натянула алые трусы до ушей, выпятив передок на публику

Саша Дони впечатляет своей сексуальностью поклонников.

Новая пассия Тимати бесстыдно натянула алые трусы до ушей, выпятив передок на публику
Саша Дони. Фото: Instagram.com/sashadony

Похоже, что Тимати сильно повезло с его новой 19-летней пассией Сашей Дони. Блондинка в прошлом серьезно занималась гимнастикой, поэтому обладает роскошной фигурой и потрясающей гибкостью.

Саша Дони. Фото: Instagram.com/sashadony

Встать на шпагат для нее ничего не стоит, чем Саша и занимается регулярно. Фотографии с ее растяжкой теперь пестрят не только в ее личном блоге, но и в СМИ. Хорошая конкуренция Анастасии Волочковой подрастает.

Саша Дони не забывает и о спорте, при этом выглядит модель в одежде для занятий физкультурой максимально эротично. В личном блоге она похвасталась таким луком, примерив лонгслив и красные трусы, экстремально натянув их чуть ли не по уши.

Саша Дони. Фото: Instagram.com/sashadony

Как вам такой образ?

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