«Шея в корсете, все болит»: актрису Инну Коляду избили у нее дома

Актриса Инна Коляда (американская жена из фильма «Стиляги»; «Шаманка»; «Укради меня» и еще около полсотни сериалов) обратилась в больницу со множественными травмами после избиения. Медики помогли звезде и передали информацию о ней в полицию.

«У 32-летней пациентки были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, подкожные гематомы головы, лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Со слов пострадавшей, она была избита известным по месту жительства», — рассказал источник «Комсомольской правды».

Инцидент произошел в конце ноября в Подмосковье. После него актриса написала заявление в полицию. Сейчас по данному факту проходит проверка, а сама Коляда восстанавливает здоровье.

«Мне проводят лечение, прописали постельный режим, я почти не встаю, — говорит Инна. — На улицу выхожу только на прогулку с собакой. Шея в корсете, все болит. Моральное состояние соответствующее, я впервые столкнулась с таким ужасом».

Кто именно на нее напал, актриса не захотела рассказывать журналистам.

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