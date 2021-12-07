«А розы от любимой жены?»: поклонники гадают, посетила ли молодая вдова Градского его могилу на девятый день

Девять дней назад не стало известного музыканта, педагога и наставника шоу «Голос» Александра Градского. Мэтр умер 28 ноября.

До последних своих дней он работал на проекте, и в ближайшую пятницу в эфир Первого канала выйдет последний эфир шоу «Голос» с участием Александра Градского.

На девятый день после смерти музыканта его могилу посетил певец и коллега по проекту «Голос» Дима Билан. Он показал, как выглядит захоронение Александра Градского в эти заснеженные дни.

От глаз поклонников не укрылось, что на могиле Александра Градского лежит абсолютно свежий букет белых роз, состоящий из пары десятков цветов. Их еще не успело даже припорошить снегом.

Пользователи предположили, что розы на могилу Александра Градского могла принести его молодая вдова, 37-летняя Марина Коташенко.

«А розы от любимой жены?», «Какой шикарный букет белых роз! Наверное, молодая вдова принесла», «Интересно, а молодая жена Градского была на его могиле на девятый день? Наверное, ей сейчас очень тяжело», — обсудили в Сети.

Напомним, Марина Коташенко и Александр Градский прожили вместе семнадцать лет. Но только за месяц до смерти музыканта пара вступила в официальный брак. После кончины мужа Марина Коташенко осталась с двумя маленькими сыновьями семи и трех лет.

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