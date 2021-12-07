Не прошло и двух лет, а она родила третьего! Жена Халита Эргенча — о переменах во внешности

Бергюзар Корель теперь трижды мама. У нее есть одиннадцатилетний сын Али, малыш Хан, которому только год и восемь месяцев и малютка-дочка Лейла, ей всего месяц. Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» не скрывает, что после третьей беременности и родов ее внешность изменилась. Так, к примеру, жена Халита Эргенча сетовала на оттек лица.
Разумеется, как и все будущие мамочки актриса прибавила в весе. Еще во время второй беременности многие поклонники подмечали, что Корель уже мало напоминает ту стройную девушку, какой она была до замужества.
На свежем снимке с дочкой Лейлой актриса показала, как выглядит сейчас. Бергюзар наслаждается декретным отпуском и изнурять себя диетами не собирается. Кстати, разница между младшими детьми актрисы незначительная — чуть меньше двух лет. Можно сказать, что они погодки.
«Бывают моменты, когда я поражаюсь тому, насколько припухло мое лицо… Но это не мешает мне делать снимки», — писала Бергюзар, не скрывая то, что прибавила в весе.
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